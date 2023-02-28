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Иванов Андрей Евдокимович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.11.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1859 ст.

Отец: Иванов Евдоким Никифорович

Мать: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: деревни Мочилок помещицы Клишиной крестьянин Леонтий Феодорович Панов и отставного поручика Павла Андреевича Рихтера жена Анна Ивановна.
Бракосочетание
09.05.1882 ст.

Жена: Иванова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Иванова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Федоровна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: деревни Старого Копыла билетный солдат Тихон Иванович Филатов и женщина села Ищеина Федосья Евдокимовна Зайцева.
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Федоровна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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