Иванов Андрей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения23.11.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1859 ст.
Восприемники: деревни Мочилок помещицы Клишиной крестьянин Леонтий Феодорович Панов и отставного поручика Павла Андреевича Рихтера жена Анна Ивановна.
Бракосочетание
09.05.1882 ст.
Жена: Иванова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Дочь: Иванова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Федоровна
Восприемники: деревни Старого Копыла билетный солдат Тихон Иванович Филатов и женщина села Ищеина Федосья Евдокимовна Зайцева.
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно