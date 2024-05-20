Гасперович Казимир Францов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
1876
Сын: Госпаревич Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гасперович Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гасперович Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гасперович Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Гасперович Мария
Смерть
Неизвестно