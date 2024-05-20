Гасперович Казимир Францов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГасперович Казимир Францов

Гасперович Казимир Францов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
1876

Сын: Госпаревич Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гасперович Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
1886

Сын: Гасперович Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гасперович Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гасперович Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Гасперович Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.