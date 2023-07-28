Гордин Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордин Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордин Борис

Мать: Гордин Ракель