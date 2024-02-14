Ахметов Разин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Разин

Ахметов Разин

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Венер Разинович

Мать ребёнка: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.