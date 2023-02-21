Трефилова (Сунцова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Сунцова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859

Отец: Сунцов Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1878

Сын: Трефилов Михаил

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
01.11.1878

Муж: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1880

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.12.1881

Сын: Трефилов Николай

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Трефилов Степан

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.12.1884

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1886

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.10.1888

Сын: Трефилов Степан

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.11.1890

Сын: Трефилов Александр

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1892

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.06.1894

Сын: Трефилов Михаил

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.04.1897

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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