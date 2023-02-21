Трефилова (Сунцова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1858 по 1859
Отец: Сунцов Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1878
Сын: Трефилов Михаил
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
01.11.1878
Муж: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1880
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.12.1881
Сын: Трефилов Николай
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Трефилов Степан
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.12.1884
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1886
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.10.1888
Сын: Трефилов Степан
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.11.1890
Сын: Трефилов Александр
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1892
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.06.1894
Сын: Трефилов Михаил
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.04.1897
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно