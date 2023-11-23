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Анна Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Георгий Федоров

Мать: Дарья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Филандров Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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