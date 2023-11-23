Анна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Георгий Федоров
Мать: Дарья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Смерть
Неизвестно