Новикова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай

Тюмень
Рождение ребёнка
26.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай

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