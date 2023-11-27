Новикова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Николай
Тюмень
Рождение ребёнка
26.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Николай