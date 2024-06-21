Губжева (Шомахова) Диана Аслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2015
Дочь: Губжева Амилия Астемировна
Отец ребёнка: Губжев Астемир Русланович
Рождение ребёнка
07.01.2020
Дочь: Губжева Мия Астемировна
Отец ребёнка: Губжев Астемир Русланович