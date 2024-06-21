Губжева (Шомахова) Диана Аслановна 11.07.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Шомахова) Диана Аслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Астемир Русланович

Рождение ребёнка
17.06.2015

Дочь: Губжева Амилия Астемировна

Отец ребёнка: Губжев Астемир Русланович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
07.01.2020

Дочь: Губжева Мия Астемировна

Отец ребёнка: Губжев Астемир Русланович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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