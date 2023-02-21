Осипов Леонтей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Леонтей

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1778

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Осип Семёнов

Мать: Анна Афанасьевна

Каштак
Смерть
1783
Каштак
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