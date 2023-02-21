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Осипов Леонтей
Осипов Леонтей
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Место рождения
Каштак
Дата рождения
1778
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Осип Семёнов
1720 г.р.
Мать
(Шеменко(ва)) Анна Афанасьевна
Около 1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Осип Семёнов
Мать:
Анна Афанасьевна
Каштак
Смерть
1783
Каштак
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