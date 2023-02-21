Траченко Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Траченко Павел

Мать: Траченко ?

Смерть
1918
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