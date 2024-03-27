Исхаков Хади — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Хади

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Галекиев Исхак

Мать: Галекиева Ашраф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хадиева) Рабига

Мать ребёнка: Исхакова (Асадуллина) Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова (Асадуллина) Закия

Рождение ребёнка
22.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова (Асадуллина) Закия

Рождение ребёнка
28.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова (Асадуллина) Закия

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова (Асадуллина) Закия

Смерть
1983

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