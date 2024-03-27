Исхаков Хади
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Галекиев Исхак
Мать: Галекиева Ашраф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хадиева) Рабига
Мать ребёнка: Исхакова (Асадуллина) Закия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1935
Рождение ребёнка
28.06.1937
Рождение ребёнка
01.02.1947
Смерть
1983