Табанина (Косачева) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Вахрушев Николай
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Жила в с. Кисловское со вторым мужем Табаниным Михаилом. Общих детей не было. Последние годы жила в г. Челябинск у дочери, там и умерла