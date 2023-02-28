Табанина (Косачева) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табанина (Косачева) Валентина Павловна

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Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Косачев Павел Егорович

Мать: Косачева Александра Андреевна

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Вахрушев Николай

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Жила в с. Кисловское со вторым мужем Табаниным Михаилом. Общих детей не было. Последние годы жила в г. Челябинск у дочери, там и умерла
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