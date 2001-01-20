(Лебедева) Вера
Место рождения
Дата рождения02.10.1922
Дата смерти20.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1922
Отец: Лебедев Алексей
Мать: Лебедева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Людмила
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Владимир
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
03.03.1952
Сын: Лебедев Алексей
Отец ребёнка: Иван
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1960
Дочь: (Лебедева) Надежда
Отец ребёнка: Николай
Смерть
20.01.2001