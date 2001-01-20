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(Лебедева) Вера

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Место рождения

Хотенка, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.10.1922

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1922

Отец: Лебедев Алексей

Мать: Лебедева Александра

Хотенка, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Людмила

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Владимир

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
03.03.1952

Сын: Лебедев Алексей

Отец ребёнка: Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: (Лебедева) Надежда

Отец ребёнка: Николай

Смерть
20.01.2001

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