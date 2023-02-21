Шипицына Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шипицын Алексей Егорович

Отец ребёнка: Шипицын Егор Потапович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Шипицын Егор Потапович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Егор Потапович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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