Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тарасович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тарасович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Тарасович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тарасович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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