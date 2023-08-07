Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тарасович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тарасович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Тарасович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тарасович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Тарасович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно