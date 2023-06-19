Моисеева Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1842
Сын: Моисеев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Моисеева Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Моисеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
10.02.1847
Отец ребёнка: Моисеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Моисеева Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Моисеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
23.07.1856
Отец ребёнка: Моисеев Тимофей Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно