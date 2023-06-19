Миронова (Зайцева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Зайцева) Анна Федоровна

Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

25.07.1881 ст.

Дата смерти

23.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1881 ст.

Отец: Зайцев - Зайцов Федор Евдокимович

Мать: Зайцева Екатерина Ермиловна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
29.01.1903 ст.

Муж: Миронов Павел Алексеевич

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1909

Сын: Миронов Василий Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Миронов Александр Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Константин Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич

Смерть
23.10.1949
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область