Миронова (Зайцева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.07.1881 ст.
Дата смерти23.10.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1881 ст.
Бракосочетание
29.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1909
Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Миронов Александр Павлович
Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Константин Павлович
Отец ребёнка: Миронов Павел Алексеевич
Смерть
23.10.1949