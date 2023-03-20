Московцева Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1902 ст.
Сын: Московцев Филипп Феодоров
Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов
Рождение ребёнка
13.07.1905 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов
Рождение ребёнка
09.08.1907 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно