Московцева Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковцева Елена Семеновна

Московцева Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1902 ст.

Сын: Московцев Филипп Феодоров

Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1905 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1907 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Сын: Московцев Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Московцев Феодор Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московцев Феодор Данилов

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close