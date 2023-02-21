Муратов Рашид Габбасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Рашид Габбасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

1990 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1964

Отец: Муратов Габбас

Мать: Муратова Зинаида

Рождение ребёнка
15.11.1990

Дочь: Муратова Дарья Рашидовна

Мать ребёнка: Муратова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Ольга Васильевна

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