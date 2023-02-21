Муратов Рашид Габбасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1964
Отец: Муратов Габбас
Мать: Муратова Зинаида
Рождение ребёнка
15.11.1990
Дочь: Муратова Дарья Рашидовна
Мать ребёнка: Муратова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Ольга Васильевна