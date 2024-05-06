Россов Иннокентий Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Россов Иннокентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россова Ольга Иннокентьевна

Мать ребёнка: Россова Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.01.1959

Дочь: Россова Ирина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Россова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно

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