Касьянов Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1976
Отец: Касьянов Валерий Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
11.12.2003
Жена: Касьянова Татьяна
Рождение ребёнка
05.07.2005
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Касьянова Татьяна
Рождение ребёнка
24.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Татьяна
Рождение ребёнка
22.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Татьяна
Место жительства
Неизвестно