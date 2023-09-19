Касьянов Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1976

Отец: Касьянов Валерий Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
11.12.2003

Жена: Касьянова Татьяна

Рождение ребёнка
05.07.2005

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Касьянова Татьяна

Рождение ребёнка
24.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Татьяна

Рождение ребёнка
22.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Татьяна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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