Соловьева Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Соловьев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Соловьев Аггей Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Соловьев Калина Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Соловьев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Соловьев Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно