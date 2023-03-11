Кузнецова Фаина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1960
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1967
Дочь: Конахина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Константинович
Филимоново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно