Кузнецова Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Фаина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Кузнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Константинович

Рождение ребёнка
05.01.1967

Дочь: Конахина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Константинович

Филимоново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Константинович

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