Сибирякова (Маликова) Елена Николаевна 28.11.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сибирякова (Маликова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1971

Дата смерти

20.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1993

Дочь: Доронина (Сибирякова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Сибиряков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
28.07.2000

Дочь: Рожкова (Сибирякова) Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Сибиряков Сергей Анатольевич

Смерть
20.01.2019

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