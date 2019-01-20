Сибирякова (Маликова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1971
Дата смерти20.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1993
Дочь: Доронина (Сибирякова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Сибиряков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
28.07.2000
Дочь: Рожкова (Сибирякова) Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Сибиряков Сергей Анатольевич
Смерть
20.01.2019