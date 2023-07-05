Минаев Иван Дмитриев
Место рожденияСело Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.04.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
28.04.1910 ст.
Село Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1992 ст.
Дочь: Тарасова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Минаева Пелагея Абрамова