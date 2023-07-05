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Минаев Иван Дмитриев

Место рождения

Село Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
28.04.1910 ст.
Село Утешево, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1992 ст.

Дочь: Тарасова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Минаева Пелагея Абрамова