Русинова (Казакова) Евдокия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Казаков Влас Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Русинова) Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Русинов Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Русинов Родион Филиппович
Отец ребёнка: Русинов Филипп Трофимович
Смерть
Неизвестно