Русинова (Казакова) Евдокия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Казакова) Евдокия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Казаков Влас Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русинов Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Русинова) Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Русинов Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Русинов Родион Филиппович

Отец ребёнка: Русинов Филипп Трофимович

Смерть
Неизвестно

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