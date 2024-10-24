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Сила Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

27.04.1833

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Агафон Герасимович

Мать: Татьяна Михайловна

Бракосочетание
05.02.1804

Жена: Агафья Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Степан Силин (Семенович)

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Прасковья Силина

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
27.04.1833
Причина смерти: натуральная болезнь

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