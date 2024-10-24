Сила Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти27.04.1833
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Агафон Герасимович
Мать: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
05.02.1804
Жена: Агафья Ивановна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Прасковья Силина
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
27.04.1833
Причина смерти: натуральная болезнь