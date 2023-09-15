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Екатерина Макаровна

Место рождения

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
примерно
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Торопова Федосья Афонасьевна

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Торопова Ольга Афонасьевна

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Торопов Михаил Афонасьевич

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1896 ст.

Сын: Торопов Иван Афонасьевич

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Афонасий Осипович

Смерть
Неизвестно
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