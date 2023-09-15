Екатерина Макаровна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
примерно
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Торопова Федосья Афонасьевна
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Торопова Ольга Афонасьевна
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Торопов Михаил Афонасьевич
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
03.11.1896 ст.
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно