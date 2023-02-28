Ладанова Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладанова Лидия Андреевна

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Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

26.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1946

Отец: Ладанов Андрей Васильевич

Мать: Ладанова Надежда Никифоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1964

Сын: Колганов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Колганов Василий

Рождение ребёнка
21.02.1971

Сын: Ладанов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Курочка Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочка Валерий

Смерть
Неизвестно
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