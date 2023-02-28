Ладанова Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1946
Рождение ребёнка
03.12.1964
Отец ребёнка: Колганов Василий
Рождение ребёнка
21.02.1971
Сын: Ладанов Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Курочка Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колганов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курочка Валерий
Смерть
Неизвестно