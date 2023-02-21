Гуляев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
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Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Гуляев Егор

Мать: Гуляев Елена

Место жительства
1756
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
оной Максим отдан по насланному из Пермской судной и земской конторы (что ныне горное начальство) указу и про��исанному в том канцелярии главного заводов правления указа же для безостановочного в деле... Показать все
Смерть
Неизвестно
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