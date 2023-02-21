Гуляев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Гуляев Егор
Мать: Гуляев Елена
Место жительства
1756
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
оной Максим отдан по насланному из Пермской судной и земской конторы (что ныне горное начальство) указу и про��исанному в том канцелярии главного заводов правления указа же для безостановочного в деле... Показать все
Смерть
Неизвестно