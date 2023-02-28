Тарас Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарас Тарасович

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Место рождения

Петровское, Клин, Московская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Тарас

Мать: Акилина

Петровское, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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