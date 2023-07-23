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Иванова Татьяна Васильевна
Иванова Татьяна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.?
Пол
Женский
Отец
Иванов Василий Николаевич
Мать
(Силина) Людмила Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.?
Отец:
Иванов Василий Николаевич
Мать:
Людмила Николаевна
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