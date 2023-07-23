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Иванова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.?

Пол

Женский

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
10.02.?

Отец: Иванов Василий Николаевич

Мать: Людмила Николаевна