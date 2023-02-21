Кавтасьева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1985
Рождение ребёнка
01.09.2005
Дочь: Кавтасьева Даша Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.2009
Дочь: Лищенко Софья Александровна
Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович
Бракосочетание
03.09.2011
Рождение ребёнка
30.12.2013
Дочь: Лищенко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.09.2016
Дочь: Лищенко Злата Александровна
Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.01.2022
Сын: Лищенко Дмитрий Александровна
Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович
Самара, Самара, Самарская область