Кавтасьева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКавтасьева Мария Сергеевна

Кавтасьева Мария Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1985

Отец: Кавтасьев Сергей Иванович

Мать: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
01.09.2005

Дочь: Кавтасьева Даша Александровна

Отец ребёнка: не указан

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.2009

Дочь: Лищенко Софья Александровна

Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.09.2011

Муж: Лищенко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Лищенко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.2016

Дочь: Лищенко Злата Александровна

Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.01.2022

Сын: Лищенко Дмитрий Александровна

Отец ребёнка: Лищенко Александр Владимирович

Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close