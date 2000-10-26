Тарасова Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1912
Дата смерти26.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1938
Дочь: Цыкина Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Наумович
Рождение ребёнка
15.03.1940
Сын: Горбачёв Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Наумович
Смерть
26.10.2000