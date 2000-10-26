Тарасова Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1912

Дата смерти

26.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1938

Дочь: Цыкина Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Наумович

Рождение ребёнка
15.03.1940

Сын: Горбачёв Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Наумович

Смерть
26.10.2000