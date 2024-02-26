Евстигней Афанасьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигней Афанасьев (Ич)

Евстигней Афанасьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Афанасий Никитин (Ович)

Мать: Марфа Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тимофеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1767
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close