Савицкий Андрей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Савицкая Мария Лавретьевна
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Дочь: Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Савицкая Мария Лавретьевна
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Место жительства
1881
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно