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Савицкий Андрей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Савицкая Мария Лавретьевна

Колодное, Тернопільська область
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Савицкая Мария Лавретьевна

Колодное, Тернопільська область
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Место жительства
1881
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Мария Лавретьевна

Смерть
Неизвестно
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