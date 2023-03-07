Завражской Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражской Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1560

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Задражнов Терентий (Терешка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Завражской Исак (Исачко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
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