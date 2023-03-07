Завражской Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1560
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Задражнов Терентий (Терешка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Завражской Исак (Исачко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615