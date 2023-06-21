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Terk / Tärk Priido / Priidu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1871

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871

Отец: Tärk Toomas

Мать: Tärk (väljas) Ingel

Смерть
1895