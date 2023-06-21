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Terk / Tärk Priido / Priidu
Terk / Tärk Priido / Priidu
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1871
Дата смерти
1895
Пол
Мужской
Отец
Tärk Toomas
1843 г.р.
Мать
Tärk (väljas) (Takis) Ingel
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871
Отец:
Tärk Toomas
Мать:
Tärk (väljas) Ingel
Смерть
1895
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