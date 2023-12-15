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Чуйков Александр Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чуйков Игнат Родионович

Мать: Чуйкова Феврония Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чуйков Самойла Александрович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Чуйков Тихон Александрович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чуйков Трифон Александрович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Чуйкова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна

Смерть
1831

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