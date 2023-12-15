Чуйков Александр Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чуйков Самойла Александрович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Чуйков Тихон Александрович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Чуйков Трифон Александрович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Чуйкова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Васильевна
Смерть
1831