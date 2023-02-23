Заморлина Екатерина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заморлина Екатерина Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Заморлин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заморлин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Заморлин Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Афимья Тимофеева

Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Заморлин Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
64 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заморлин Тимофей Васильев

Смерть
Неизвестно
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