Заморлина Екатерина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Афимья Тимофеева
Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Заморлин Тимофей Васильев
Место жительства
1850
64 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно