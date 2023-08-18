Березина Агафья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Березин Игнатий Макарович
Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Березин Спиридон Макарович
Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно