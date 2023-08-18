Березина Агафья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Агафья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Березин Матвей Макарович

Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Березин Игнатий Макарович

Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Березин Спиридон Макарович

Отец ребёнка: Березин Макар Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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