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Коврижных Стефан Ларионович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1789

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Коврижных Ларион Спиридонович

Мать: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коврижных Никифор Степанович

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коврижных Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
1830