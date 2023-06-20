Коврижных Стефан Ларионович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1789
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1789
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коврижных Никифор Степанович
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коврижных Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Савватеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
1830