Голев Хрисанф Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Голев Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900 ст.
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Голев Прокопий Хрисанфович
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Голева Евдокия Хрисанфовна
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Вознесенская церковь, запись №-64
Рождение ребёнка
21.11.1911 ст.
Дочь: Голева Евдокия Хрисанфовна
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
№-232ж
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.
Дочь: Мария Хрисанфовна
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Вознесенская церковь, запись №-214ж
Рождение ребёнка
17.03.1916
Сын: Голев Алексей Хрисанфович
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1918 ст.
Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна
Вознесенская церковь, запись №-52м
Смерть
После 1918