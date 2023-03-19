Голев Хрисанф Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолев Хрисанф Максимович

Голев Хрисанф Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Голев Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900 ст.

Жена: Голева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Голев Прокопий Хрисанфович

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Голева Евдокия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1910 ст.

Сын: Голев Иоанн Хрисанфович

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-64
Рождение ребёнка
21.11.1911 ст.

Дочь: Голева Евдокия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-232ж
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.

Дочь: Мария Хрисанфовна

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-214ж
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Голев Алексей Хрисанфович

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1918 ст.

Сын: Голев Яков Хрисанфович

Мать ребёнка: Голева Анастасия Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-52м
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close