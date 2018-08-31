Посошнова (Кондратьева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посошнова (Кондратьева) Анна Яковлевна

Место рождения

Репьевка Колхозная, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

31.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Кондратьев Яков Федорович

Мать: Кондратьева Прасковья Антоновна

Репьевка Колхозная, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1951

Дочь: Мамаева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанкина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посошнов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович

Смерть
31.08.2018
Медведево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл