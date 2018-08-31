Посошнова (Кондратьева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти31.08.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Рождение ребёнка
09.11.1951
Дочь: Мамаева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанкина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посошнов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Посошнов Владимир Федорович
Смерть
31.08.2018
Медведево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл