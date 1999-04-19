Лемехова (Козлова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1936
Дата смерти19.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1966
Дочь: Корчагина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лемехов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбекова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лемехов Михаил Иванович
Смерть
19.04.1999