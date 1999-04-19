Лемехова (Козлова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемехова (Козлова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1936

Дата смерти

19.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1966

Дочь: Корчагина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лемехов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбекова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лемехов Михаил Иванович

Смерть
19.04.1999
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