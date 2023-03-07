Бронникова (Сырчина) Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Сырчин Павел Дмитриев
Мать: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Бронников Дмитрий Тарасов
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Колывановская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762