Бронникова (Сырчина) Параскева Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова (Сырчина) Параскева Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Около 1669 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Сырчин Павел Дмитриев

Мать: Сырчина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Бронников Дмитрий Тарасов

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Колывановская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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