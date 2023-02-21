Брылёв Ульян Никитьевич
Место рожденияPodruksha, Vitebsk Region Belarus
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна
Brilevka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Brilevka