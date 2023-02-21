Брылёв Ульян Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылёв Ульян Никитьевич

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Место рождения

Podruksha, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925

Сын: Брылёв Ананий Ульянович

Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна

Brilevka
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брылёва Анастасия Ерофеевна

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Brilevka
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