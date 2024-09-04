Алгазина Софья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: (Алгазина) Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно