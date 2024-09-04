Алгазина Софья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Софья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Алгазин Панфил Андреевич

Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: (Алгазина) Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Алгазин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Алгазин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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