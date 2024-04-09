Кислов Антон Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислов Антон Исаев

Кислов Антон Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Кислов Исай Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Кислов) Прасковия Антонова

Мать ребёнка: Катерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Катерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Федор Антонов

Мать ребёнка: Катерина Васильева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.