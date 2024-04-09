Кислов Антон Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Кислов Исай Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Кислов) Прасковия Антонова
Мать ребёнка: Катерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Елена Антонова
Мать ребёнка: Катерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Федор Антонов
Мать ребёнка: Катерина Васильева