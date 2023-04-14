Сандуляк Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандуляк Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандуляк Виктор Иванович

Смерть
1973
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