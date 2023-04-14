Сандуляк Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сандуляк Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973